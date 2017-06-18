На Деревянко ВАЗ догнал Chevrolet - один пострадавший

Сегодня утром около 9-00 на улице Деревянко-6 столкнулись автомобили ВАЗ 2115 и Chevrolet Tacuma.

В пресс-службе патрульной полиции сообщили, что, по словам очевидцев, автомобиль Chevrolet двигался от улицы Космонавтов в сторону проспекта Науки. Напротив дома №6 по Деревянко при повороте на придомовую территорию сзади в Chevrolet врезался ВАЗ, ехавший в попутном направлении.

Патрульным водитель ВАЗа пояснил, что не заметил, как ехавший впереди Chevrolet начал поворачивать. С места ДТП в больницу был доставлен водитель Chevrolet.

На месте работала следственно-оперативная группа, патрульные обеспечивали безопасность дорожного движения.