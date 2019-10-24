 

На дне Северского Донца под Харьковом нашли боеприпасы

24 октября 2019 г. 9:50
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23 октября пиротехнические группы ГСЧС проводили разминирование боеприпасов времен Второй мировой войны на территории Нововодолажского и Балаклейского районов области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Всего специалисты разминировали 7 боеприпасов, среди них - 4 минометных мины и 3 артснаряда разного калибра.

Так, в реке Северский Донец села Раковка Балаклейского района на глубине 1 метр были обнаружены подозрительные металлические предметы.

Спасатели достали со дна водоема 2 артиллерийских снаряда и 1 минометную мину.

Прилегающую ко всем опасным находкам территорию спасатели обследовали, боеприпасы вывезли на специальные взрывные площадки и обезвредили без проишествий. Пострадавших нет.

По данным ГСЧС, всего с начала года на Харьковщине выявлено и уничтожено около 13 000 боеприпасов.

 

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