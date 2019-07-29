На Днепропетровщине подорвали автомобиль бизнесмена, есть пострадавшие

В Никополе мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате чего пострадали два человека.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области, сообщение о взрыве поступило в полицию около 22:53.

По словам заявительницы, на перекрестке улицы Новикова и Коцюбинского Никополя неизвестные бросили под автомобиль Mitsubishi Outlander, принадлежащий 41-летнему местному предпринимателю гранату РГД-5.

Произошел взрыв, в результате которого телесные повреждения получили два пассажира автомобиля. Пострадавшие получили многочисленные осколочные ранения. Сейчас пострадавшие лица находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает.

С места происшествия эксперты-взрывотехники изъяли фрагменты гранаты РГД-5.

Правоохранители установили подозреваемого в преступлении и задержали.

Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст.15 (покушение на преступление) п.1,5 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.