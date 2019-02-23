На Добнассе украинских военных продолжают обстреливать из запрещенного оружия: есть раненый

За минувшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил вследствие обстрелов со стороны боевиков был ранен один украинский военнослужащий.

Как сказано в сводке об обстановке в районе проведения ООС по состоянию на 07:00 субботы, 23 февраля, обнародованной на сайте Министерства обороны, за минувшие сутки оккупанты 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них восемь раз - из вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

Боевики обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским защитникам велся прицельный снайперский огонь.

В полосе действий оперативно-тактическо группировки «Восток» боевики восемь раз обстреляли опорные пункты украинских войск: четыре раза в районе населенного пункта Лебединское, из них дважды — из минометов калибра 120 мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; дважды из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов вблизи села Водяное; из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия в районе населенного пункта Авдеевка; в районе города Марьинка огонь вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки «Пивнич» оккупантами осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил: дважды, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов вблизи населенного пункта Новозвановка; из минометов калибра 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов неподалёку от села Катериновка; из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Крымское; из гранатометов различных систем вблизи поселка городского типа Луганское; из стрелкового оружия в районе населенного пункта Станица Луганская.

«Подразделения, которые подверглись огневому воздействию противника, отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств, не запрещенных Минскими договоренностями», - говорится в сводке.

По данным разведки, 22 февраля восемь оккупантов уничтожены и двое ранены. Также уничтожено две единицы военной автомобильной техники противника. С начала текущих суток огонь по позициям украинских войск боевики не открывали.

«Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня», - подчеркнули в пресс-центре ООС.