На Донбассе - 10 обстрелов, 1 боец ВСУ погиб, трое - пострадали

В субботу, 7 декабря, боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие чего один военнослужащий Вооруженных сил Украины погиб, а еще трое получили ранения и боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбук.

«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики произвели 4 обстрела: дважды - вблизи Новоселовки - из минометов калибра 82 мм и ручных противотанковых гранатометов; у Широкино - из РПГ и стрелкового оружия; дважды – у Павлополя - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 6 вражеских обстрелов: один - у Майорска - из минометов калибра 82 мм; два - неподалеку от Новолуганского - из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; по одному - в районе Золотого - из РПГ, автоматических гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Железного и Луганского - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Как отмечается, с начала этих суток российские оккупационные войска один раз обстреливали позиции ООС. Неподалеку Марьинки враг вел огонь из РПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Потерь с нашей стороны нет.