На Донбассе - 10 обстрелов, ранен военный

В субботу, 21 марта, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военный. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба штаба ООС.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия». – говорится в утренней сводке.

По данным штаба ООС, противник дважды открывал огонь в районе населенного пункта Марьинка, вблизи Красногоровки, рядом с Новотроицким и неподалеку Водяного.

Также вражеский обстрел зафиксирован вблизи Новотошковского, рядом с Новгородским, неподалеку Попасной и в районе Новолуганского.

Как отмечается, такие преступные действия врага не остались безнаказанными: подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали противнику адекватный ответ.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.