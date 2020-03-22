На Донбассе - 10 обстрелов, ранен военный

22 марта 2020 г. 10:40
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В субботу, 21 марта, на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получил украинский военный. Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба штаба ООС.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия». – говорится в утренней сводке.

По данным штаба ООС, противник дважды открывал огонь в районе населенного пункта Марьинка, вблизи Красногоровки, рядом с Новотроицким и неподалеку Водяного.

Также вражеский обстрел зафиксирован вблизи Новотошковского, рядом с Новгородским, неподалеку Попасной и в районе Новолуганского.

Как отмечается, такие преступные действия врага не остались безнаказанными: подразделения Объединенных сил, используя дежурные огневые средства, дали противнику адекватный ответ.

С началом этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь среди наших защитников нет.

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