На Донбассе – 10 обстрелов, ранены двое бойцов ООС

12 декабря 2019 г. 9:15
Источник: Левый берег
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В зоне боевых действий в Луганской и Донецкой областях противник открывал огонь десять раз, ранены два украинских военных. Обстрелы велись из запрещенного Минскими договоренностями оружия, сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Так, российско-оккупационные войска вели обстрел возле Новомихайловки (из крупнокалиберных пулеметов и др. стрелкового оружия), неподалеку Павлополя (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов), возле Лебединского и Авдеевки (из СПГ, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия), неподалеку Марьинки (из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов).

Еще пять обстрелов были зафиксированы в районе ОТГ "Север".

"Дважды возле Зайцевого - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия; возле Крымского и дважды возле Травневого - из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и др. стрелкового оружия", - уточнили в министерстве.

Как отмечается, с начала суток 12 декабря и по состоянию на 7 утра оккупанты огневой активности не вели. 

Напомним, 9 декабря на встрече президентов Франции, Германии, Украины и России договорились об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня до конца этого года.

 

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