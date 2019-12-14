На Донбассе - 10 обстрелов за сутки, ранен военный ООС

13 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Зафиксировано и вражеский огонь из вооружения БМП», - говорится в утренней сводке ООС в Фейсбук.

Как отмечается, Российская Федерация систематически не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращения огня в соответствии с принятым итогового коммюнике на переговорах лидеров «Нормандской четверки» во Франции.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 5 обстрелов:

у Марьинки - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки - из стрелкового оружия;

неподалеку Павлополя и Березовой - со станковых противотанковых гранатометов;

у Каменки - из РПГ и пулеметов крупного калибра.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" также зафиксировано 5 вражеских обстрелов:

Дважды - неподалеку Крымского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

у Новолуганского - из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Мироновского - из минометов калибра 82 мм;

неподалеку Луганского - из вооружения БМП-1, станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как сообщается, вчера, 13 декабря, боевую травму в результате обстрелов получил один военнослужащий Объединенных сил.

С начала этого периода, по состоянию на 7:00 14 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны не было, добавили в пресс-штабе ООС.