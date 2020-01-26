На Донбассе - 10 обстрелов за сутки, ранен военный ООС

26 января 2020 г. 10:19
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25 января вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также отмечается работа снайперских пар», - отмечается в утренней сводке.

Девять обстрелов по нашим позициям открывались в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», а именно:

дважды неподалеку Павлополя;

рядом с Песками;

неподалеку от Авдеевки;

два раза вблизи Березовой;

в районе населенного пункта Верхнеторецкое;

рядом с Водяным;

неподалеку от Широкино.

Один вражеский обстрел был зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" – неподалеку от Катериновки .

По состоянию на 7:00 26 января, с началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

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