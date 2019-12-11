На Донбассе - 11 обстрелов, у ВСУ без потерь

10 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил в Фейсбук.

«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, вооружения БМП, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового оружия». – сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска осуществили 4 обстрела:

у Лебединского - из минометов калибра 82 мм, гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулемётов и другого стрелкового оружия;

дважды - у Павлополя - из ручных противотанковых гранатомётов и крупнокалиберных пулемётов;

около Широкино - из автоматических гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 7 вражеских обстрелов:

Неподалеку Майорского - из гранатометов разных систем и стрелкового оружия;

около Кондрашовской Новой - со стрелкового оружия и из крупнокалиберных пулеметов;

у Шумов - с РПГ и крупнокалиберных пулемётов;

дважды - неподалеку от Луганского - из минометов калибра 82 мм, орудий БМП-1 и станковых противотанковых гранатометов;

около Катериновки и Новолуганского - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

Как отмечается, вчера, 10 декабря, потерь результате обстрелов среди военнослужащих Объединенных сил не зафиксировано.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не было.