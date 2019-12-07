На Донбассе - 14 обстрелов за сутки, двое военных травмированы

6 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в Фейсбук.

«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 82 и 120 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Запад" враг произвел 6 обстрелов: дважды - вблизи Авдеевки – из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; у Водяного и Павлополя – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; недалеко от Николаевки – со станковых противотанковых гранатометов; вблизи Новогнатовки – из СПГ и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактическогй группировки "Север" зафиксировано 8 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Новолуганского – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; четырежды - возле Луганского – из минометов калибра 82 мм, СПГ и крупнокалиберных пулеметов; в районе Троицкого – со станковых противотанковых гранатометов; вблизи Крымского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

По данным ООС, вчера, 6 декабря, два военнослужащих Объединенных сил получили боевые травмы.

Как отмечается, с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь с нашей стороны нет.

