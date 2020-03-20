На Донбассе - 14 обстрелов за сутки, погиб военный ООС, еще один - ранен

20 марта 2020 г. 10:00
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На Донбассе 19 марта вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов наших позиций один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

Кроме этого, отмечена работа снайперской пары.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было зафиксировано 8 обстрелов.

В частности, два обстрела произошли неподалеку Красногоровки, два - рядом с Лебединским, вблизи Павлополя и неподалеку от Васильевки, а также рядом с Авдеевкой и вблизи населенного пункта Славное.

Семь вражеских обстрелов были произведены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": четыре раза в районе населенного пункта Крымское, неподалеку Новолуганского, вблизи Новотошковского, и в районе населенного пункта Новоалександровка был зафиксирован  снайперский огонь.

Как отмечается, по состоянию на утро 20 марта, с началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь нет.

 

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