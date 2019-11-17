На Донбассе – 15 обстрелов за сутки, погиб военный ООС

В субботу, 16 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, в результате чего погиб украинский военный. Об этом сообщается на странице штаба ООС в Фейсбук.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, из крупнокалиберных пулеметов включительно", - говорится в утренней сводке пресс-штаба ООС.

Кроме того, была зафиксирована огневая активность вражеских снайперов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска совершили семь обстрелов: по одному - вблизи Старогнатовки и Гнутово, трижды - у Невельского, и по одному - неподалеку от Марьинки и у Павлополя.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано восемь вражеских обстрелов: неподалеку от Майорского – один обстрел, два - у Луганского, по одному – неподалеку от Новолуганского и Попасной, вблизи Зайцева и дважды - в районе Крымского.

Как отмечается, с начала этих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.