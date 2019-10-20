Боевики обстреляли Золотое-4 из тяжелой артиллерии, ранен военный

19 октября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил.
Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.
Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов:
дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Авдеевки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;
вблизи Верхнеторецком, Павлополь и Тарамчук - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Новоселовка Вторая - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:
трижды неподалеку Золотого-4 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
у зайцев - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
в районе Крымского - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
неподалеку Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов.
За минувшие сутки, в результате обстрелов противником наших позиций, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.
С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности пока не проявляли. Потерь нет.