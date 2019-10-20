Боевики обстреляли Золотое-4 из тяжелой артиллерии, ранен военный

19 октября на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил.

Противник, в основном, обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из стрелкового оружия и гранатометов различных систем.

Также, у Золотого-4, зафиксировано применение запрещенных минского соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 9 обстрелов:

дважды у Водяного на Приазовье и один раз неподалеку Талаковка - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Авдеевки - с подствольных гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Верхнеторецком, Павлополь и Тарамчук - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новоселовка Вторая - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Красногоровки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

трижды неподалеку Золотого-4 - из гранатометов, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у зайцев - из ручных противотанковых и автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

в районе Крымского - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Троицкого - с станковых противотанковых гранатометов.

За минувшие сутки, в результате обстрелов противником наших позиций, один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

С начала этого периода вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники огневой активности пока не проявляли. Потерь нет.