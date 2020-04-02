На Донбассе - 15 обстрелов за сутки, ранены трое военных

На Донбассе в течение суток 1 апреля вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, нарушив Минские договоренности.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил в Фейсбук.

«В течение суток противник открывал огонь из «отведенных» по минским договоренностям артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружение боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке.

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник впервые за долгое время применил артиллерийские системы крупных калибров в сочетании с минометным огнем. В среднем за 1 апреля здесь зафиксировано четыре обстрела.

Так, вечером оккупанты по направлению населенного пункта Голубовское начали интенсивный обстрел позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского.

«В течение двух часов российские наемники выпустили в сторону наших защитников около 25 артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 122 мм и более 170 минометных мин 120-го калибра. Украинские военнослужащие приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня», - отметили в ООС.

Также из минометов калибра 82 мм оккупанты обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Хутора Свободного и Новоалександровки и по украинским позициям вблизи Орехово.

Отмечается, что украинские защитники вовремя реагировали на каждый обстрел, дав врагу достойный отпор.

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов.

Утром оккупанты обстреляли из вооружения боевых машин пехоты, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов наших защитников вблизи Павлополя. Уже под вечер обстрел с БМП-1 был зафиксирован в районе Песков.

Дважды враг открывал огонь по окрестностям Марьинки и один раз - по позициям в районе Красногоровки.

Трижды в течение дня были обстреляны позиции Объединенных сил у Новомихайловки.

Дважды враг устроил провокации с применением стрелкового оружия вблизи Песков и один раз - у Николаевки.

Вследствие вражеских обстрелов трое военнослужащих из состава Объединенных сил получили ранения. Раненых госпитализировали.

По предварительным данным разведки, 1 апреля военнослужащие из состава Объединенных сил ликвидировали одного российского оккупанта, по меньшей мере еще трое получили ранения.

С началом этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.