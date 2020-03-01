На Донбассе - 19 обстрелов за сутки: два бойца ООС ранены, еще один получил боевое поражение

На Донбассе за сутки, 29 февраля, было зафиксировано 19 вражеских обстрелов украинских позиций.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В результате обстрелов два бойца ООС получили ранения, один - боевое поражение.

«Оккупанты обстреляли позиции ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометами калибра 120 мм и 82 мм.

Также велась стрельба из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке штаба ООС.

Как отмечается, работали снайперы.

По данным штаба ООС, обстрелы велись вблизи Майского, Орехово, Крымского, рядом с Невельским, Красногоровкой, Лебединским, Васильевкой, Марьинкой, а также вблизи Павлополя и Песков.

За текущие сутки потерь нет