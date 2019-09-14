 

На Донбассе – 22 обстрела за сутки: один военный ВСУ погиб, восемь - ранены

14 сентября 2019 г. 9:50
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За минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены восемь украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Вчера в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий получил ранения несовместимо с жизнью.

С целью выяснения обстоятельств работает рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины и командования воинской части.

Также за прошедшие сутки во время выполнения боевых задач восемь военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.

Противник обстреливал позиции украинских военнослужащих из запрещенных Минскими соглашениями калибров оружия, а именно - минометов калибра 120 мм и 82 мм.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 14 раз обстреляли позиции ООС.

В частности, четыре раза враг обстреливал украинские позиции неподалеку Новотроицкого - из автоматических гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Марьинки - из снайперской и стрелкового оружия, дважды неподалеку Талаковки - из стрелкового оружия, дважды вблизи Авдеевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, неподалеку Опытно - из автоматического гранатомета, вблизи Верхнеторецкого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, неподалеку Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, вблизи Пищевика - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, вблизи Гнутово - с целью нанесения максимального вреда украинским военным противник применил несколько беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), среди них - один из подвесом для сброса гранатометным выстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов позиций Объединенных сил в районе Зайцево - из миномета калибра 82 мм, вблизи Майорска - из миномета калибра 82 мм и стрелкового оружия, четыре раза неподалеку Новгородского - из минометов калибра 120 мм и 82 мм, автоматических гранатометов и стрелкового оружия, неподалеку Новолуганского - из миномета калибра 82 мм, вблизи Хутора Свободного применили противотанковый ракетный комплекс.

"С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сводке ООС.

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