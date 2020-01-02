На Донбассе - 3 обстрела за сутки, без потерь - ООС

02 января 2020 г. 12:12
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На Донбассе за сутки 1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

Как отмечается, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

По данным штаба ООС, вчера, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

«С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в штабе ООС.

 

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