На Донбассе - 3 обстрела за сутки, без потерь - ООС

На Донбассе за сутки 1 января вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

Как отмечается, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы наших позиций зафиксированы вблизи населенных пунктов Орехово и Новолуганское, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

По данным штаба ООС, вчера, 1 января, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

«С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в штабе ООС.