 

На Донбассе - 31 обстрел за сутки: пострадали двое украинских военных

30 июня 2019 г. 12:45
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На Донбассе в течение минувших суток, 29 июня, боевики 31 раз нарушили режим прекращения огня, пострадали двое украинских военных, сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.

Запрещенные минскими соглашениями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, а также гранатометы различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие были применены противником 15 раз.

Обстрелы боевики вели вблизи населенных пунктов Гранитное, Пески, Водяное, Авдеевка, Верхньоторецьке, Красногоровка, Талаковка, Каменка, Павлополь, Широкино, Лебединское; Луганское, Майорское, Новолуганское, Зайцево, Зализное и Опытное.

"В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения, еще один - боевую травму", - говорится в сообщении ООС.

На каждый обстрел противник получил адекватный ответ с вооружения, что не противоречит минским договоренностям, отметили в пресс-штабе ООС.

По данным разведки, 29 июня двое оккупантов уничтожены, один был ранен.

От начала текущих суток противник один раз обстрелял позиции Объединенных сил - в районе Луганского.

 

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