На Донбассе - 4 обстрела за сутки, без потерь - ООС

03 января 2020 г. 10:31
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2 января на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщается в утренней сводке пресс-штаба Операции Объединенных сил в Фейсбук.

По данным штаба ООС, противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

2 обстрела наших позиций зафиксировано вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а также неподалеку от Николаевки - со станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Также противник совершил 1 обстрел рядом с Орехово - из подствольного гранатомета;

И 1 обстрел был зафиксирован в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как отмечается, вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода, по состоянию на 07:00 3 января, российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского.

Потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе ООС.

 

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