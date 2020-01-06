На Донбассе - 4 обстрела за сутки, погибли двое военных ООС

5 января на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

«Вчера, 5 января, в результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб. Кроме этого, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66. В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения», - говорится в утренней сводке штаба ООС в Фейсбук.

Как отмечается, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил, а именно:

рядом с Водяным - из миномета калибра 82 мм, было выепущено 8 мин;

недалеко от населенного пункта Павлополь - из крупнокалиберных пулеметов;

у населенного пункта Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Один обстрел из снайперской винтовки был зафиксирован вблизи Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

По данным штаба ООС, по состоянию на 7:00 6 января, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

С начала суток потерь с нашей стороны нет.