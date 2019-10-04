 

На Донбассе - 41 обстрел за сутки, погиб боец ООС

04 октября 2019 г. 9:28
Источник: Левый берег
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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный. Об этом сообщает штаб ООС.

«Противник обстрелял позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия», - сказано в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 19 обстрелов позиций Объединенных сил: четыре раза вблизи Новотроицкого – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, по два раза возле от Водяного и Павлополя – из стрелкового оружия; трижды вблизи Пищевика – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды возле Авдеевки – из миномета калибра 120 мм и стрелкового оружия; вблизи Песков – из миномета калибра 82 мм; неподалеку от Верхнеторецкого – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Березового – из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Каменки – из гранатометов и стрелкового оружия; возле Новогнатовки – из автоматического гранатомета; неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник произвел 21 обстрел: пять раз неподалеку от Луганского – из минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов и стрелкового оружия; четыре раза возле Крымского – из минометов калибра 120 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия; трижды вблизи Новолуганского – из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем; три раза возле Орехового – из гранатометов и стрелкового оружия; неподалеку от Южного – из миномета калибра 120 мм, станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия; неподалеку от Троицкого – из миномета калибра 82 мм; вблизи Зайцевого и Хутора Вольного – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; в районе Золотого – из ручного противотанкового гранатомета; вблизи Попасной – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, не совместимое с жизнью», - говорится в утренней сводке.

С начала текущих суток оккупанты уже три раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил один обстрел позиций ООС: неподалеку от Павлополя – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты два раза обстреляли позиции Объединенных сил: в районе Зайцевого – из миномета калибра 82 мм и возле Крымского – из вооружения БМП и стрелкового оружия.

С начала текущих суток потерь с украинской стороны не было.

Напомним, с 29 октября вступит в силу новый порядок пересечения линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областей. Согласно ему, дети смогут пересекать линию разграничения исключительно по паспорту, загранпаспорту или проездному документу ребенка.

 

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