На Донбассе - 5 обстрелов за сутки, без потерь - ООС

01 января 2020 г. 13:03
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31 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

Противник обстрелял позиции наших подразделений по вооружению БТР, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Как указывается в утренней сводке ООС, один обстрел из гранатометов различных систем и стрелкового оружия зафиксирован вблизи Авдеевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК".

Четыре обстрела позиций украинских защитников противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:

дважды рядом с Зайцево - из вооружения БТР и крупнокалиберных пулеметов;

у Новолуганского - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Как отмечается, вчера, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

По состоянию на 07:00 1 января 2020 российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе ООС.

 

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