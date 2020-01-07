На Донбассе - 5 обстрелов за сутки, ранены двое военных ООС

07 января 2020 г. 13:15
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На Донбассе 6 января вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-штаб Операции Объединенных сил.

Как отмечается, противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два раза противник открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по нашим позициям недалеко от населенного пункта Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Трижды с 82-мм минометов, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов зафиксировано обстрел защитников Крымского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

По данным штаба ООС, вчера, 6 января, в результате вражеского обстрела два военнослужащего Объединенных сил получили ранения.

По состоянию на 7:00 7 января, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.

 

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