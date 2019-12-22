На Донбассе - 6 обстрелов, поврежден жилой дом

На Донбассе 21 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов», - сказано в утренней сводке штаба ООС в Фейсбук.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" противник совершил 2 обстрелы по позициям Объединенных сил:

в районе Крымского - из минометов (120 мм) – 12 мин;

вблизи Зайцево обстрел позиций украинских защитников был зафиксирован из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, противник обстрелял населенный пункт Хутор Вольный с миномета калибра 82 мм, в результате чего был поврежден жилой дом.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил:

рядом с Новотроицким – враг вел обстрел из станковых противотанковых гранатометов;

дважды вблизи населенного пункта Пески - из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как отмечается, вчера, 21 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала этого периода, по состоянию на 7:00 22 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли.

Потерь с нашей стороны нет.