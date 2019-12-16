На Донбассе - 7 обстрелов, ранены двое военных ООС

15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

«Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска обстреляли территорию вблизи Лебединского - со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" было зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

неподалеку Луганского - со станковых противотанковых гранатометов;

дважды у Крымского - из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;

в районе Хутора Свободного - из автоматических гранатометов;

неподалеку Светлодарска - из СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Зайцево - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Также сообщается, что вчера, 15 декабря, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

Как отмечается, с начала этого периода, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.