На Донбассе - 7 обстрелов за сутки, без потерь - ООС

29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - сказано в утренней сводке штаба ООС.

6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:

дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку от Васильевки - из стрелкового оружия;

в районе Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

рядом с Широкино - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.

Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".

По данным ООС, вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как отмечается, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.