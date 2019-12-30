На Донбассе - 7 обстрелов за сутки, без потерь - ООС

29 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщили в пресс-центре Операции Объединенных сил.
«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - сказано в утренней сводке штаба ООС.
6 обстрелов наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:
дважды вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
у Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
неподалеку от Васильевки - из стрелкового оружия;
в районе Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
рядом с Широкино - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия.
Один обстрел из крупнокалиберного пулемета противник совершил по защитникам Луганского, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР".
По данным ООС, вчера, 29 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
Как отмечается, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.