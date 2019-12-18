На Донбассе - 7 обстрелов за сутки, погиб военный ООС

17 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов», - говорится в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" российские оккупационные войска осуществили пять обстрелов:

дважды вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

рядом с населенным пунктом Майское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Два обстрела позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК":

в районе населенного пункта Широкино - со станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;

рядом с Марьинкой - из ручного противотанкового гранатомета и снайперского огня.

Как отмечается в сводке, по состоянию на 7:00 18 декабря, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.