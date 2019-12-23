На Донбассе - 8 обстрелов: погиб военный, еще один ранен

В течение суток 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом в Фейсбук сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил.
«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
рядом с Песками – из стрелкового оружия;
недалеко от Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
дважды - возле Красногоровки – из стрелкового оружия;
в районе Васильевки – из стрелкового оружия.
3 обстрела позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи с Новгородским – из минометов калибра 82 мм.
Также сообщается, что вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.