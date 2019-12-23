На Донбассе - 8 обстрелов: погиб военный, еще один ранен

23 декабря 2019 г. 8:48
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В течение суток 22 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом в Фейсбук сообщил пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в утренней сводке штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник  5 раз обстрелял позиции Объединенных сил:

рядом с Песками – из стрелкового оружия;

недалеко от Талаковки - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

дважды - возле Красногоровки – из стрелкового оружия;

в районе Васильевки – из стрелкового оружия.

3 обстрела позиций украинских защитников были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

неподалеку Крымского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

в районе Новолуганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи с Новгородским – из минометов калибра 82 мм.

Также сообщается, что вчера в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

 

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