На Донбассе - 8 обстрелов за сутки

12 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил.

«Российская Федерация опять не выполняет взятые на себя обязательства по устойчивому прекращению огня в соответствии с принятием итогового коммюнике на переговорах лидеров «Нормандской четверки» во Франции», - говорится в утренней сводке ООС в Фейсбук.

Как сообщается, противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Фиксировался также огонь из пушек БМП.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" российские оккупационные войска 5 раз произвели обстрелы:

у Авдеевки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

трижды неподалеку Павлополя - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Широкино - из автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" зафиксировано 3 вражеских обстрела:

у Южного - из ручных противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Крымского - из вооружения БМП-1, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и другого стрелкового оружия;

вблизи Новолуганское - из РПГ, СПГ и крупнокалиберных пулеметов.

Вчера, 12 декабря, потерь в результате обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано, отметили в ООС.

По состоянию на 07:00 13 декабря 2019, с начала этого периода российские оккупационные войска из РПГ, подствольных гранатометов и стрелкового оружия вели огонь неподалеку Марьинки. Потерь с нашей стороны не было.