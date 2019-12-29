На Донбассе - 8 обстрелов за сутки, без потерь - ООС

28 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - сказано в утренней сводке штаба ООС в Фейсбук.

3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:

вблизи Широкино - из ручного противотанкового гранатомета;

у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку от Водяного - из автоматических гранатометов.

5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:

в районе Крымского - из вооружения БМП;

рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин;

три раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Как сообщается, вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

«С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в штабе ООС.