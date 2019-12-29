На Донбассе - 8 обстрелов за сутки, без потерь - ООС

28 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.
«Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных минского договоренностям 120-мм минометов, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - сказано в утренней сводке штаба ООС в Фейсбук.
3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:
вблизи Широкино - из ручного противотанкового гранатомета;
у Авдеевки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
неподалеку от Водяного - из автоматических гранатометов.
5 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:
в районе Крымского - из вооружения БМП;
рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм враг выпустил 5 мин;
три раза вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Как сообщается, вчера, 28 декабря, потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
«С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет», - добавили в штабе ООС.