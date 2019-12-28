На Донбассе - 9 обстрелов за сутки, ранен военный ООС

27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов», - отмечается в сводке ООС.

6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК", а именно:

дважды вблизи Невельского - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

два раза неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза у Песков - из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

3 обстрела наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР", а именно:

возле населенного пункта Гладосово - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

неподалеку от Луганского - со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;

вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем.

Как сообщается, вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручного противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.

Как отмечается, потерь с нашей стороны нет.