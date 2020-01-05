На Донбассе автомобиль с военными ООС подорвался на противотанковой мине: один погибший, еще один тяжело ранен

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.
В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
Об этом сообщил в Фейсбук пресс-штаб Операции Объединенных сил.
Сейчас на месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.
«Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в штабе ООС сообщили о том, что 4 января двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве