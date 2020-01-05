На Донбассе автомобиль с военными ООС подорвался на противотанковой мине: один погибший, еще один тяжело ранен

05 января 2020 г. 15:10
1 просмотр

Сегодня, 5 января, в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66 одного из подразделений Объединенных сил, который осуществлял мероприятия логистического обеспечения.

В результате взрыва один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Об этом сообщил в Фейсбук пресс-штаб Операции Объединенных сил.

Сейчас на месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия.

«Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования близким и родным погибшего военнослужащего», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в штабе ООС сообщили о том, что 4 января двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.