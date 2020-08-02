На Донбассе боец ООС подорвался на взрывном устройстве

За минувшие сутки в зоне ООС на Донбассе было зафиксировано 3 неприцельных обстрела со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщили в пресс-штабе Операции Объединенных сил.

По данным утренней сводки, в вечернее время противник из стрелкового оружия провоцировал наших защитников у населенного пункта Пески. Украинские воины на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.

Потерь вследствие вражеских обстрелов нет, однако за минувшие сутки двое военнослужащих из состава Объединенных сил были травмированы.

Так, один воин получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство, а второй боец травмировал руку на одном из опорных пунктов.

Оба военнослужащих были доставлены в лечебные учреждения, где им предоставили надлежащую медицинскую помощь.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. Обстоятельства выясняются.

По данным сводки, за текущие сутки обстрелов в районе операции Объединенных сил не зафиксировано.

Также в пресс-штабе ООС отметили, что кроме украинских военнослужащих, в районе проведения операции выполняют задания и другие подразделения Объединенных сил. Так, во время разминирования по заявкам жителей прифронтовых населенных пунктов Донецкой и Луганской подразделения ГСЧС из состава Объединенных Сил нашли 113 неизвестных взрывных устройств. Всего за сутки было проведено разминирование площади более 4 гектаров.