На Донбассе боевик в наркотическом опьянении расстрелял своих сослуживцев - штаб ООС

На Донбассе боевик так называемой «ДНР», находясь в состоянии наркотического-алкогольного опьянения, расстрелял сослуживцев из своей роты.

Об этом в Facebook сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил.

«Ночью 6 января, накануне большого христианского праздника - Рождества Христова, полученная нашей разведкой информация вполне характеризует настоящее «лицо и сущность» представителей бандформирований, которые во главе с российскими наемниками терроризируют Украинский Донбасс», - сказано в сообщении.

Во временно оккупированном населенном пункте Куликово (Донецкая обл.) произошел инцидент в одном из батальонов 9 омсп.

В частности, украинской стороне стало известно о том, что один из боевиков подразделения, который нес дежурство на одной из передовых позиций в окопе, находясь в состоянии сильного наркотического-алкогольного угара, расстрелял боевиков со своей роты, находившихся рядом с ним.

«Конечно, такую ​​информацию ОРДЛОвские и российские СМИ никогда не обнародуют или будут фантазировать, как всегда, о разведывательно-диверсионных группах Вооруженных Сил Украины или «модного» у них Правого сектора», - отмечают в штабе ООС.