На Донбассе боевики двое суток ведут обстрелы вблизи участка разведения №3 – штаб ООС

16 ноября 2019 г. 15:15
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Оккупационные войска осуществляют провокации в Донбассе по срыву процесса разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Фейсбук.

По данным пресс-штаба ООС, в районе участка разведения №3 вблизи Богдановки и Петровского оккупанты уже два дня подряд стреляют по украинским позициям неподалеку от границы этого участка..

«Несмотря на заявления о мирных инициативах, российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовки по нашим позициям в районе Новогнатовки.

Сегодня же утром, по данным штаба ООС, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся с направления Петровского.

Как отмечают в штабе ООС,  ведя огонь с правого и левого флангов за пределами участка, противник провоцирует украинских военных на огонь в ответ и рассчитывает зафиксировать эти обстрелы в пределах участка разведения.

«В дальнейшем эти материалы будут использовать для обвинений Украины в нарушении мирного процесса»,- добавили в штабе ООС.

 

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