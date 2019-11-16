На Донбассе боевики двое суток ведут обстрелы вблизи участка разведения №3 – штаб ООС

Оккупационные войска осуществляют провокации в Донбассе по срыву процесса разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил в Фейсбук.

По данным пресс-штаба ООС, в районе участка разведения №3 вблизи Богдановки и Петровского оккупанты уже два дня подряд стреляют по украинским позициям неподалеку от границы этого участка..

«Несмотря на заявления о мирных инициативах, российские оккупационные войска осуществляют провокации по срыву процесса разведения сил и средств», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что вчера днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета с направления Викторовки по нашим позициям в районе Новогнатовки.

Сегодня же утром, по данным штаба ООС, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовки. Огонь велся с направления Петровского.

Как отмечают в штабе ООС, ведя огонь с правого и левого флангов за пределами участка, противник провоцирует украинских военных на огонь в ответ и рассчитывает зафиксировать эти обстрелы в пределах участка разведения.

«В дальнейшем эти материалы будут использовать для обвинений Украины в нарушении мирного процесса»,- добавили в штабе ООС.