На Донбассе боевики ночью полчаса вели прицельный обстрел – штаб

В субботу, 23 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщается у утренней сводке штаба Операции Объединенных сил в Фейсбук.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - говорится в сообщении.

3 вражеских обстрела украинских позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", у населенного пункта Южное.

Враг вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил 5 обстрелов:

дважды у Песков - из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

два раза вблизи Водяного - с автоматических гранатометов, стрелкового оружия и РПГ;

неподалеку от Верхнеторецкого - из крупнокалиберных пулеметов и автоматических гранатометов.

Вчера, 23 ноября, потерь среди личного состава Объединенных сил вследствие обстрелов не было.

Как сообщается, с начала этого периода российские оккупационные войска из крупнокалиберных пулеметов вели прицельный огонь в районе Тарамчука. Обстрел продолжался более получаса. Потерь со стороны ООС не зафиксировано.

Напомним, в пятницу на Донбассе в ДТП погиб один военный, еще один получил ранения.