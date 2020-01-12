На Донбассе боевики обстреляли позиции ООС из тяжелой артиллерии

11 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-штаб Операции объединенных сил.

Противник обстрелял наши позиции с запрещенного минского договоренностями миномета калибра 120 мм, а также автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Со 120-мм миномета противник выпустил 3 мины по нашей позиции рядом с Красногоровкой и трижды открывал огонь из станковых автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям украинских защитников вблизи с Песками в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток"», - говорится в утренней сводке.

По данным штаба ООС, вчера, 11 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

Как отмечается, с начала этого периода российские оккупационные войска 1 раз нарушили режим прекращения огня. С миномета калибра 82-мм противник выпустил 7 мин по нашим позициям вблизи с Новотошковским в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

За текущие сутки потерь с нашей стороны нет, добавили в штабе ООС.