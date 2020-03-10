На Донбассе боевики обстреляли военный автомобиль: погибли двое бойцов ООС, ранены - семеро

Сегодня, 10 марта, российские оккупанты обстреляли из противотанкового ракетного комплекса военный грузовой автомобиль одного из подразделений Объединенных сил вблизи населенного пункта Пески.

По уточненным данным, в результате попадания противотанковой управляемой ракеты один украинский защитник погиб на месте. Впоследствии еще один военнослужащий скончался от полученных ранений.

Семь военных получили ранения различной степени тяжести, еще одного защитника госпитализировали с боевым травмированием.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил в ходе вечернего брифинга.

Кроме этого, в результате вражеского обстрела наших позиций еще один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование.

Всем раненым украинским защитникам предоставляется комплексная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях.

По данным пресс-штаба ООС, в течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также с противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Пять обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно:

3 раза рядом с н.п. Пески - из противотанкового ракетного комплекса - 2 ракеты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

неподалеку н.п.Новоселовка Вторая - из миномета калибра 82 мм - 9 мин, а также из гранатометов различных систем;

рядом с н.п.Авдеевка - из миномета калибра 82 мм - 5 мин, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также 4 обстрела боевики совершили в районе оперативно-тактической группировки "Север", а именно:

2 раза вблизи н.п.Орехово - из минометов калибра 120 мм выпустили 10 мин, из 82-мм миномета - 5 мин, а также велся обстрел со станкового противотанкового гранатомета;

в районе Новоалександровки - из миномета калибра 120 мм - 2 мины, а также 3 выстрела из станкового противотанкового гранатомета;

недалеко от н.п.Хутор Вольный - из минометов калибра 82 мм - 10 мин, а также были зафиксированы обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Как отметили в штабе ООС, на все враждебные обстрелы подразделения Объединенных сил прицельными огневыми ударами давали адекватный ответ.