На Донбассе боевики один раз за сутки нарушили режим прекращения огня

27 августа 2020 г. 10:00
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На Донбассе за минувшие сутки боевики один раз нарушили режим прекращения огня, выстрелив из гранатомета.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки задокументировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации", - говорится в утренней сводке на странице штаба ООС в Фейсбук в четверг.

В частности, несколько выстрелов из стрелкового оружия произошло у Марьинки.

Также сообщается, что украинские военнослужащие не пострадали,  среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений нет.

Как отмечается, вражеские провокации не несли угрозы украинским бойцам, поэтому те ответный огонь не открывали.

«С начала текущих суток, 27 августа, в полосах ответственности наших боевых бригад обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено, на всех участках фронта наблюдалась тишина», - добавили в штабе.

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