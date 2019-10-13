 

На Донбассе боевики прицельно обстреляли позиции ООС из тяжелой артиллерии

13 октября 2019 г. 10:35
Источник: Левый берег
23 просмотра

В субботу, 12 октября, боевики 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 и 82 мм, а также из ПТРК, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, в нарушение минских соглашений, противник умышленно шесть раз обстрелял населенный пункт Водяное из миномета калибра 120 мм, вооружения БМП-1, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Также оккупанты открывали огонь по позициям сил ООС у Новогнатовки, Тарамчука, Пищевика, Широкино, Верхнеторецкого, Марьинки, Богдановки и Славного, Новолуганского, Золотого, Майорска и Луганского.

За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил легкое ранение, а один - боевую травму.

В течение этих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза нарушили режим прекращения огня: у Новолуганского и Пивденного.

Напомним, в пятницу на Донбассе произошло восемь обстрелов.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.