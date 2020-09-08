На Донбассе два бойца подорвались на противопехотной мине

08 сентября 2020 г. 14:14
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На Донбассе во вторник, 8 сентября, двое военных подорвались на противопехотной мине и в результате подрыва получили боевые ранения.

Об этом в Фейсбук сообщает пресс-служба Оперативно-тактической группировки Восток.

"Сегодня, 8 сентября, в Донецкой области, в результате подрыва на ПМН-2 двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмирования", - сказано в сообщении.

Обоим бойцам оказали первую медицинскую помощь, и госпитализировали их в больницу.

Как отмечается, состояние их здоровья - удовлетворительное.

На месте происшествия работают руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.

 

 

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