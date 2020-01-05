На Донбассе двое военных ООС подорвались на неизвестном взрывном устройстве

Вчера, 4 января, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил подорвали на неустановленном взрывном устройстве.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Пострадавшие с ранениями были доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная помощь.

По данным штаба ООС, 4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - сказано в утренней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 3 обстрела позиций Объединенных сил неподалеку Авдеевки, Верхнеторецкого и Водяного, где открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме этого, со станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции украинских защитников вблизи населенного пункта Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Как отмечается, по состоянию на 7:00 5 января, с начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли, потерь с нашей стороны нет.