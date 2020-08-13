На Донбассе двое военных подорвались на взрывном устройстве: один погиб, второй ранен

13 августа 2020 г. 15:00
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На Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве один украинский боец погиб, еще один получил ранение.

Об этом сообщается в ежедневной сводке пресс-службы Минобороны Украины об обстановке в районе проведения ООС.

«Сегодня в результате отклонения от маршрута подорвались на неизвестном взрывном устройстве два военнослужащего из состава Объединенных сил. Один из них, к сожалению, погиб, другой получил ранение», - говорится в сообщении.

Раненого воина оперативно доставили в лечебное учреждение, где ему предоставляется необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают рабочие группы военной прокуратуры и военной службы правопорядка. Все обстоятельства этой трагедии в настоящее время выясняются.

Вместе с тем в Минобороны отметили, что с начала суток в районе проведения операции Объединенных сил враждебных провокаций не зафиксировано.

 

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