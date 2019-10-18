На Донбассе на неизвестном взрывном устройстве подорвались военные

За минувшие сутки на Донбассе в зоне проведения операции Объединенных сил в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранен один военнослужащий, еще один военный получил взрывную травму.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Фейсбук.

"По уточненной информации, вчера, 17 октября, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Еще один военный за прошедшие сутки, при выполнении инженерных работ, получил взрывную травму", - уточнили в пресс-центре.

Напомним, за сутки 16 октября российские наемники на Донбассе 30 раз открывали огонь.

В результате вражеских обстрелов один украинский военный погиб и еще один был ранен.