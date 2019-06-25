На Донбассе - 44 обстрела за сутки: двое военных ранены, двое - травмированы

24 июня вооруженные формирования Российской Федерации 44 раза нарушили режим прекращения огня, из них пятнадцать раз - с применением запрещенных минского соглашениями артиллерийских систем калибра 152 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.

Об этом сообщает пресс-штаб Операции Объединенных сил в Фейсбук в утренней сводке 25 июня.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 33 раза обстрелял позиции Объединенных сил: трижды - вблизи Водяного, пять раз – в районе Авдеевки.

Вблизи Красногоровки враг вел обстрел со станкового противотанкового гранатомета.

Шесть раз боевики обстреливали окраину Павлополя, семь обстрелов были зафиксированы вблизи Марьинки, два - в районе населенного пункта, три раза - неподалеку Широкино, на окраине Каменки, возле Песок, дважды – был обстрелян район населенного пункта Новоселовка-2.

Также враг вел обстрел неподалеку населенного пункта Чермалык и на окраине Талаковки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 11 раз:

дважды район населенного пункта Южное, два раза - неподалеку Новгородского, на окраине Новолуганского.

Также дважды был обстрелян боевиками район населенного пункта Крымское.

Три обстрела были зафиксированы возле Луганска, а также неподалеку Кряковки.

За минувшие сутки два украинских военнослужащих получили ранения, еще двое - боевые травмы. На каждый обстрел противник получил адекватный ответ по вооружению, не противоречащему Минским договоренностям.

По данным разведки, 24 июня три оккупанта были ранены, уничтожен БПЛА противника и поврежден радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "ЗООПРАК".

С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников:

вблизи населенного пункта Лебединское - из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня, отметили в пресс-штабе ООС.