 

На Донбассе погиб боец ВСУ, трое - ранены

26 августа 2019 г. 11:11
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В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вчера боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня.

В результате вражеских обстрелов погиб боец Вооруженных сил Украины, трое военнослужащих получили ранения, сообщается на странице пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Боевики обстреливали позиции подразделений ООС из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" было совершено 10 обстрелов позиций ООС: неподалеку Николаевки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; пять раз в районе Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия; вблизи Марьинки – из автоматического гранатомета; в районе Авдеевки – из автоматического гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Павлополя - из крупнокалиберных пулеметов; вблизи Троицкого - из автоматического гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 3 обстрела позиций ООС: вблизи Шумел по направлению района Шахта 6-7 - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия; в районе Золотого-4 по направлению Золотого-5 - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Южного - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По данным штаба ООС, с начала текущих суток обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.

 

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