На Донбассе погиб нацгвардеец

На Донбассе сегодня во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом спикер пресс-центра Объединенных сил заявил на вечернем брифинге.

По его информации, в течение суток вооруженные формирования РФ и ее наемники четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Пищевика, Гнутово, Светлодарска и Луганского.

По словам спикера, во время выполнения боевого задания погиб военнослужащий Нацгвардии.