На Донбассе погиб украинский боец, еще один получил ранение, - ООС

За минувшие сутки в ходе боевых действий на Донбассе один военнослужащий Объединенных Сил погиб и один получил ранения.

Об этом в своей сводке за сутки сообщает Операция Объединенных Сил на своей странице в Фейсбук.

Согласно информации, за прошедшие сутки, 26 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных Сил оставалась контролируемой.

Противник 32 раза открывал огонь по позициям наших войск.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганское, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалык, и Широкино.

Тяжелое вооружение не применялось.

Вместе с тем, оккупанты вблизи Гнутово применяли противотанковые управляемые ракеты.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорская, Марьинки, и Широкино.

По данным разведки, за прошедшие сутки двое оккупантов погибли, еще двое получили ранения.