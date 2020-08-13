На Донбассе погиб разведчик

На Донбассе во время выполнения боевого задания погиб украинский разведчик.

Об этом сообщили в оперативно-тактической группировке "Север".

"Сообщаем, что во время выполнения боевого задания в результате неосторожного обращения с оружием, получив огнестрельное пулевое ранение несовместимо с жизнью, скончался военнослужащий отдельного разведывательного батальона из состава Объединенных сил", - говорится на странице ОТУ "Север" в фейсбук.

Отмечается, что обстоятельства и причины смерти военного разведчика выясняют представители Национальной полиции и Военной службы правопорядка.

Где именно произошла трагедия и имя погибшего бойца, не указано.

Ранее штаб констатировал отсутствие ранений и боевых потерь в рядах ОС за полмесяца режима "тишины" в Донбассе.

В то же время, по данным украинской разведки, 2,5 недели боевики потеряли 9 человек погибшими и 15 ранеными. Сообщалось, что подразделения противника несут потери из-за неосторожного обращения с оружием, ДТП, подрывов на неизвестных взрывчатых устройствах на своих позициях. Речь шла о том, что в подразделениях оккупационных войск РФ очень низкое морально-психологическое состояние. Не прекращаются самоубийства и дезертирство личного состава, употребления алкоголя и наркотиков.